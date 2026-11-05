Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar e Thiago Nigro

Arthur Aguiar surpreendeu o público na última quarta-feira (4) ao publicar uma foto ao lado de Thiago Nigro, atual marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi. O registro chamou a atenção por indicar uma possível aproximação entre o artista e o empresário, após rumores de desavença.

"Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez", escreveu Arthur na legenda. Recentemente, os dois passaram a se seguir nas redes sociais, o que levantou especulações de que Thiago e Maíra estariam ajudando financeiramente o artista.

Diante dos comentários, Arthur negou a informação e pediu que o público não tirasse conclusões precipitadas.

"Gente, parem de criar verdades absolutas em coisas que vocês não fazem a menor ideia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada! Só parem, gente. Por favor! Me deixem em paz um pouco!", pediu.





Nigro também comentou o assunto: "Às vezes, é só alguém assumindo suas responsabilidades, resolvendo seus problemas e seguindo em frente. Isso deveria ser celebrado, não questionado", afirmou.

Arthur e Maíra foram casados e tiveram uma filha, Sophia, de 8 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2022. No ano seguinte, Maíra começou a namorar Thiago Nigro, com quem teve outra filha, Eloah. Já Arthur espera um filho com Jhenny Santucci.

Polêmica na Justiça

Recentemente, de acordo com Fábia Oliveira, Arthur Aguiar virou alvo de uma ação de despejo, iniciada em 4 de setembro de 2026, e que segue tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ator teria alugado um apartamento em 2025, com término do contrato previsto para novembro de 2027.

Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Ator Arthur Aguiar

No contrato, o famoso havia se comprometido a pagar mensalmente R$ 60 mil, valor correspondente ao aluguel e aos encargos da locação. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Arthur não teria cumprido suas obrigações como locatário desde maio deste ano.

Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro





Isso teria acarretado um atraso nos pagamentos. A autora ainda chegou a celebrar um acordo com o artista e teria concedido a ele um "forte desconto" sobre o valor. Porém, o campeão do BBB22 nem sequer teria pago o valor de entrada que havia sido acordado.

Quem é Arthur Aguiar?

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar é nascido em 3 de março de 1989, no Rio de Janeiro. É cantor, ator e empresário. Ficou conhecido ao protagonizar a trama teen "Rebelde", em sua versão pela TV Record.

Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Ator Arthur Aguiar

Na Globo, fez parte de tramas como "Malhação: Sonhos"(2014) e "Êta Mundo Bom!"(2016). Em 2022, sagrou-se como campeão do Big Brother Brasil com 68,96% dos votos na superfinal, sendo o primeiro do grupo "Camarote" a vencer a atração.