Reprodução/TV Globo José Roberto Burnier

A repórter Fernanda Elnour surpreendeu o jornalista José Roberto Burnier ao parabenizá-lo ao vivo durante o Boletim SP2, na última terça-feira (3). O apresentador completou 66 anos, mas o que chamou a atenção foi a forma carinhosa como ela se referiu ao colega: “Parabéns, Bubu”, disse.

O momento divertido aconteceu enquanto Fernanda comentava as condições do trânsito na Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo. Antes de encerrar sua participação ao vivo, a repórter pediu espaço para mandar um recado ao jornalista.

“Não queria encerrar sem antes dar os parabéns para o Bubu, é assim que o chamamos carinhosamente”, disse Fernanda. “Ela me entregou”, reagiu o apresentador, aos risos.





"Vou fazer outra coisa, pedir para outra pessoa que está aqui comigo também te deixar os parabéns", disse a repórter. "Parabéns, Bubu! Aqui é o Beni", soltou o cinegrafista.

"Felicidades, Bubu", concluiu Fernanda. "Ela tinha que me entregar. Muito obrigado a toda equipe", disse Burnier.

Mensagem nas redes sociais

Nas redes sociais, o comandante do SP2 também compartilhou uma imagem feita por I.A comemorando o seu aniversário. No compartilhamento, a foto aparece com o logotipo de sua atração na Globo, com um bolo e seus 66 anos.

Reprodução/TV Globo Fernanda Elnour e Roberto Burnier

O apresentador também compartilhou uma mensagem sobre a homenagem recebida. “Nesse mundo cada vez mais moderno, agora a gente recebe parabéns da Inteligência Artificial. Muito chique. Obrigado a todos”, disse.

Nas redes sociais, Burnier também recebeu mensagens de amigos e fãs que fizeram questão de celebrar a data.

“Parabéns, querido! Que o caminho seja sempre de muita sabedoria! Beijo no coração”, escreveu um internauta. “Feliz aniversário, Bubu. Saúde! Sucesso! E muitas alegrias”, comentou outro. “Parabéns! Muita paz, saúde, amor, dinheiro, empolgação e positividade nesse ano novo que começa com o seu aniversário”, desejou um terceiro.

Trajetória

José Roberto Sartori Burnier Pessoa de Mello é um jornalista brasileiro que trabalha atualmente na TV Globo São Paulo, onde apresenta o SP2. Formado em Rádio e Televisão pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), Burnier começou a carreira na emissora em 1986, no Globo Rural.

Em 2004, tornou-se o primeiro correspondente fixo da TV Globo em Buenos Aires, na Argentina. Durante o período, cobriu acontecimentos importantes na América Latina, como o plebiscito que decidiu sobre a revogação do mandato do presidente venezuelano Hugo Chávez, em dezembro daquele ano. Em 2006, retornou ao Brasil.

Em abril de 2022, foi confirmado como novo apresentador titular do SP2, após a saída de Carlos Tramontina da TV Globo São Paulo.