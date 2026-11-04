Reprodução/Globonews Marcelo Cosme e Demétrio trocam farpas

Os jornalistas Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli protagonizaram momentos de tensão na GloboNews. Enquanto analisavam o cenário político dos Estados Unidos, os dois discordaram e trocaram farpas ao vivo, deixando evidente o desconforto durante a transmissão.

“Deixa eu dar um pulinho aqui no Demétrio, ele quer falar do voto republicano. Por que, Demétrio?”, perguntou Marcelo. Na sequência, o comentarista reagiu: “Não, não é do voto republicano que eu quero falar. O que eu queria era complementar uma informação que a Sandra deu”, explicou.

Cosme, então, respondeu: “Então fale do que você quiser, estava aqui na sugestão de pergunta. Estou seguindo o roteiro”.

TRETA NA GLOBO! Os jornalistas Demétrio Magnoli e Marcelo Cosme protagonizaram um momento de tensão ao vivo na GloboNews. https://t.co/ANdyzNsWTk — Pri (@Pri_usabr1) November 4, 2026

“Bom, não conheço esse roteiro”, rebateu Demétrio. Surpreso, Marcelo riu e comentou: “Eu mereço”.

Os jornalistas participavam, ao lado de outros colegas, da cobertura das eleições legislativas de 2026 nos Estados Unidos, conhecidas como midterms, ou eleições de meio de mandato, realizadas em 3 de novembro.





Crise história do Globonews

Embora a GloboNews mantenha a liderança nacional, os dados de audiência indicam que o canal de notícias do Grupo Globo começa a enfrentar maior concorrência em algumas regiões do país. Apesar de seguir à frente no cenário nacional, a emissora já sente a pressão de concorrentes como CNN Brasil, Record News e Jovem Pan em determinados mercados.

Reprodução/Instagram Apresentador da GloboNews

Diante desse cenário, o jornalismo da emissora passou por reformulações na tentativa de conter a queda de audiência, principalmente em São Paulo. O momento é apontado como um dos mais delicados da história do canal, lançado em outubro de 1996.

Além dos desafios na audiência, a GloboNews também enfrentou questionamentos relacionados à sua linha editorial. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em março de 2026, durante a cobertura do caso Banco Master, quando veio à tona o chamado “Escândalo do PowerPoint”.

Reprodução/Globonews Demétrio Magnoli

Na época, o canal exibiu um infográfico que buscava associar indiretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao banqueiro Daniel Vorcaro. No entanto, a arte não incluía representantes da oposição nem integrantes do Banco Central que também tinham relação com o caso.

A repercussão negativa levou a GloboNews a pedir desculpas ao vivo. Na ocasião, a emissora reconheceu que o material estava em “desacordo com os princípios editoriais” da empresa.

O episódio gerou desgaste para o jornalismo do Grupo Globo. Dois meses depois, em meio à polêmica, Carlos Jardim, chefe de redação da GloboNews desde 2013, deixou o canal de TV por assinatura.