Reprodução/SBT Schauane passa mal em dinâmica

Uma participante do quadro "Comprar é Bom, Levar é Melhor", exibido no Domingo Legal, passou mal e desmaiou no último domingo (1º). Chamada Schauane, ela precisou ser socorrida pela equipe médica do programa após sentir tontura durante a dinâmica em uma loja.

O episódio causou forte preocupação entre os participantes. Saymon, colega de Schauane, percebeu que ela havia desmaiado e ficou muito apreensivo com o estado de saúde da colega. Enquanto a equipe médica realizava os procedimentos necessários, os integrantes acompanharam toda a situação.

Após receber atendimento, a participante voltou a falar sobre o assunto e disse que o mal-estar foi provocado pela forte emoção e pela adrenalina da atração. Ela explicou que estava muito ansiosa para conquistar o prêmio e acabou passando mal. "Foi muita adrenalina, muita emoção", disse.

Já restabelecida, ela afirmou que não queria desistir da disputa, mesmo após o desmaio. O desabafo ocorreu depois do atendimento médico, quando ela explicou o que havia acontecido com sua saúde.

Não desistiu

Schauane não desistiu e seguiu firme na disputa do Domingo Legal. Saymon ficou muito preocupado ao perceber que a amiga havia perdido os sentidos. "Percebi que a Schauane desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado", afirmou.

Reprodução/SBT Schauane no Domingo Legal

O quadro "Comprar é Bom, Levar é Melhor" é uma das atrações do Domingo Legal, do SBT, comandado por Celso Portiolli. Na dinâmica, as famílias participam de provas e respondem a perguntas para conquistar os prêmios disponíveis na loja.

Celso Portiolli no Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros. Há mais de 30 anos, a atração leva à casa dos telespectadores um programa especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A história da atração começou em 17 de janeiro de 1993, quando o programa ainda era gravado. Em 1º de agosto de 1994, passou a ser exibido ao vivo.

Em 2009, Celso Portiolli assumiu o comando da atração, trazendo leveza e contribuindo para o sucesso do programa. Em 2013, o Domingo Legal atingiu a impressionante marca de mais de mil edições ao vivo, um grande marco para a emissora.