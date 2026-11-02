Reprodução/Instagram/@brunogissoni Ator Bruno Gissoni

O ator Bruno Gissoni não quer saber mais de cidade grande. Desde 2020, o famoso vive com a esposa, Yanna Lavigne, e as duas filhas do casal, Madalena e Amélia, em um sítio em Itamonte, Minas Gerais. A mudança teve como objetivo criar as filhas em contato com a natureza, o que se tornou uma meta de vida.

Gissoni pontuou que encontrou na zona rural toda a tranquilidade de que precisava e que não pensa em deixar sua propriedade, localizada na Serra da Mantiqueira. "Para a gente voltar para a cidade, muita coisa tem que mudar na cidade. Estamos criando uma vida no sítio. Ele representa muita coisa também, porque é uma espécie de pousada. Vamos trabalhar com ecoturismo, turismo cultural", disse à Coluna Play.

De acordo com o famoso, a decisão de sair do Rio de Janeiro foi motivada por diversas situações, entre elas o fato de ter se tornado pai. A meta era proporcionar às filhas uma infância diferente daquela que elas teriam em uma grande cidade.

"Eu sempre tive esse elo mais forte com a natureza. Quando as minhas filhas nasceram, entendi que podia ser um ótimo momento para ter essa experiência e criá-las em um ambiente que considero mais saudável espiritual, mental e fisicamente", afirmou.

Gissoni também destacou as vantagens de morar em uma cidade de 15 mil habitantes, onde a família pretende continuar vivendo.

Reprodução/Instagram/@brunogissoni Bruno Gissoni e família

"Estamos morando numa cidade pequena, de 15 mil, mas é uma cidade que, para a gente, é quase utópica. Tem sido maravilhoso, porque não tivemos que abrir mão de nada", concluiu.

Reprodução/Instagram/@brunogissoni Bruno Gissoni e Yanna Lavigne

A migração, no entanto, não significa uma mudança na vida artística do famoso. Bruno e Yanna continuam atuando e se deslocando para vários compromissos no Rio de Janeiro e São Paulo. Para o artista, a localização de Itamonte facilita viajar para as duas capitais, já que fica a três horas de cada qual.

Quem é Bruno Gissoni?

Bruno Sang Gissoni é um ator, diretor e ex-futebolista do Brasil, conhecido por viver Pedro na 18ª temporada de Malhação, além do Iran, em Avenida Brasil.

Estreou na televisão em 2006, como Kiko, na novela "Alta Estação", da TV Record, em que deu vida a um universitário de biologia e amigo de Eduardo. Em 2013, entra para a novela "Flor do Caribe", da Globo, ao lado de Daniela Escobar, como o pescador Juliano.

Em 2014, voltou ao horário nobre da Globo, fazendo par com Bruna Marquezine na novela "Em Família", no papel de André. Seu último trabalho nas novelas foi viver o galã e sedutor Diogo na novela Orgulho e Paixão.



