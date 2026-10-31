Reprodução/SBT Silvio Santos na Casa dos Artistas

Há 25 anos, o SBT estreava o reality show "A Casa dos Artistas", em 28 de outubro de 2001. A atração foi considerada o maior sucesso em audiência do canal de Silvio Santos, chegando a desbancar a toda poderosa TV Globo, que reinava absoluto. O programa comandado pelo eterno dono do Baú chegou a bater 55 pontos de audiência.

O programa chamou a atenção do público por ser inédito e trouxe muita dor de cabeça para a Globo. A emissora da família Marinho chegou a entrar na Justiça contra o SBT, alegando plágio, já que a estação do Rio de Janeiro tinha adquirido os direitos do Big Brother Brasil, formato licenciado com a Endemol, que só entrou no ar em 2002.

A primeira edição da atração durou apenas 50 dias e chegou ao fim em 16 de dezembro de 2001. Na ocasião, a atriz Bárbara Paz não era tão conhecida, mas venceu a atração. O cantor Supla, que viveu um romance com a campeã, garantiu o segundo lugar. Enquanto Mari Alexandre seguiu em terceiro.

Sucesso de audiência

Vendo o sucesso da Endemol no mundo, o dono do SBT decidiu lançar seu próprio programa e exibiu chamadas durante toda a programação do canal da Anhanguera de que uma surpresa estava chegando, e veio. O reality estreou em 28 de outubro de 2001 e se tornou um fenômeno nacional.

Reprodução/SBT Silvio Santos comandou a Casa dos Artistas

Participantes como Alexandre Frota, Supla, Bárbara Paz e Mari Alexandre fizeram sucesso com os telespectadores. Não deu outra, a atração incomodava o sucesso de O Clone e chegava a incríveis 30,0 pontos de média na Grande São Paulo no horário nobre.

O resultado aumentava quando chegava aos domingos e o programa apresentado por Silvio Santos marcava 40,0 pontos no Ibope, vencendo o até então invencível "Fantástico".

Com a baixa audiência nas edições posteriores e, além da polêmica do suposto plágio, o produto deixou de ser exibido e saiu de vez da grade do SBT. Enquanto a primeira edição do Casa dos Artistas chegava a marcar 25,0 pontos, a quarta e última chegava apenas aos 7,0 de média.

Revelações de Boninho

Recentemente, o ex-diretor da TV Globo Boninho contou como Silvio Santos colocou A Casa dos Artistas no ar e a dor de cabeça que a decisão provocou na época.

“O Silvio comprou o Big Brother. Ele recebeu a ‘bíblia’ do programa, que é o manual de como fazer. Mandou a equipe dele para a Holanda. O John de Mol estava lá, ao lado dos advogados dele. Fizeram um banquete para a assinatura dos documentos”, disse em entrevista ao Sem Censura.

Mesmo com as negociações em andamento, Silvio teria ligado para sua equipe, pedindo que não assinasse a compra do formato holandês.

“O Silvio liga para a equipe dele lá na Holanda e pergunta: ‘Já assinaram o contrato? Então, volta que eu já li, eu vou fazer e não vou pagar porcaria nenhuma’. Foi quando ele fez a Casa dos Artistas. E ele fez o programa do lado do lugar em que ele foi sequestrado e não contou para ninguém. Estreou em um domingo doido, do nada”, pontuou.