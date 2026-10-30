Pollyana Sorrentino detona afiliada do SBT
Reprodução/Rede B TV
Pollyana Sorrentino detona afiliada do SBT

A apresentadora Pollyana Sorrentino abriu o coração e quebrou o silêncio de um ano. Ela falou, pela primeira vez, sobre sua demissão da TH+ SBT, antiga TV Tambaú, afiliada do SBT no estado da Paraíba. Ao relembrar sua trajetória no jornalismo, ela fez um desabafo sobre o desligamento do grupo.

Durante sua participação ao vivo no programa EgoTime, da Rede B TV, a jornalista foi questionada no quadro "Aplauso ou Vaia" e criticou os bastidores da afiliada da emissora da Anhanguera.

"Depois da TH+, nunca me senti da equipe, nunca fui inserida nos projetos da equipe e fui dispensada do pior jeito, que não desejo ao meu pior inimigo. Desde que eu comecei a questionar umas coisas dentro da empresa, me tornei uma persona non grata dentro da empresa. Do tipo, o repórter que for para a rua não pode ficar com o ar-condicionado ligado", disse.

"Você sabe o que é fazer uma cobertura de um homicídio, de uma cobertura policial, de um esgoto, de qualquer coisa que seja, e você ficar lá, 20 a 30 minutos, falando nesse sol de rachar no nosso estado e voltar para o carro e não poder ligar o ar-condicionado?", disse.

"E aqui dentro, vocês que estão aqui dentro, estão desligando o ar. Ou só a gente que está na rua?", detonou a apresentadora sobre os bastidores do canal paraibano.

Quem é Pollyana Sorrentino?

Pollyana Sorrentino fala sobre a TH+
Reprodução/Rede B TV
Pollyana Sorrentino fala sobre a TH+


É uma jornalista e apresentadora de televisão e rádio da Paraíba. Trabalhou por 13 anos na TV Tambaú, atual TH+ SBT, onde consolidou sua trajetória no jornalismo policial e comunitário no estado, além de passagens em emissoras de rádio como a Clube FM.

Também é conhecida no jornalismo por sua cobertura de casos policiais, denúncias de violência doméstica, além da postura firme ao vivo em seus programas. Já recebeu homenagens de seguranças locais, como a Polícia Militar da Paraíba.

Atualmente comanda o Alô Paraíba, da TV Norte Paraíba, afiliada da RedeTV! na região. Também atua como mediadora em debates e coberturas especiais.

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