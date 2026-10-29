Reprodução/X Thayse Teixeira é demitida do SBT

Thayse Teixeira foi trabalhar normalmente, mas recebeu a notícia de que não fazia mais parte do SBT na quarta-feira (28). Ela contou que foi pega de surpresa com a decisão da emissora, que anunciou sua saída do Fofocalizando após a apresentadora comentar teorias sem provas sobre os resultados das eleições presidenciais.

“Eu estou tão surpresa quanto vocês. Eu não sabia, não. Prefiro não comentar”, disse Thayse ao Leo Dias. Depois, o SBT confirmou o desligamento da apresentadora: “O SBT informa o encerramento do contrato com Thayse Teixeira. Durante sua trajetória na emissora, a apresentadora integrou o time de apresentadores do Fofocalizando e participou do quadro ‘Dez ou Mil’, do Programa do Ratinho”, afirmou o canal.

A influenciadora revelou que não teve nenhuma conversa com a direção da emissora da Anhanguera sobre os comentários políticos que teriam motivado seu afastamento. “Saí normal. Cheguei normal hoje também. Tive uma reunião logo que cheguei na TV”, contou.





O que aconteceu?

Na terça-feira (27), o Fofocalizando deu tempo ao jornalismo e à cobertura da fuga de Flávio Bolsonaro (PL). Na ocasião, Thayse endossou a atitude do senador de sair do Brasil e colocou em dúvida a credibilidade do processo eleitoral.

Reprodução/SBT Thayse Teixeira

“Por que o foco agora é o Flávio Bolsonaro? Primeira vez no país, há quantos anos que eu voto... Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de ‘vou prorrogar tanto tempo’. Está tudo errado no país”, afirmou.

O comentário foi contestado pelo colega Matheus Baldi, que argumentou que os votos registrados após as 17h não seriam suficientes para alterar o resultado, definido por uma diferença de aproximadamente quatro milhões de votos.

O analista político Eduardo Gayer também lembrou que a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado a ampliação do horário de votação. A informação foi confirmada pelo apresentado r Gabriel Cartolano, que ressaltou que as duas campanhas haviam feito o pedido. Mesmo após as intervenções dos colegas, Thayse manteve as críticas e afirmou que situações injustas teriam marcado o processo eleitoral.