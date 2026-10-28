Reprodução/X Ernesto Chavana chuta drone

O apresentador mexicano Ernesto Chavana protagonizou uma cena polêmica durante o programa de entretenimento Es Show, em Monterrey, no México. Ao chutar um drone que sobrevoava o palco, ele fez com que o equipamento atingisse o rosto de uma integrante da atração.

O fato causou forte repercussão nas redes sociais após a circulação do vídeo. O drone estava sendo utilizado para capturar imagens do estúdio quando Ernesto acabou acertando o aparelho com um chute.

Com a força do impacto, o equipamento saiu de controle e atingiu a modelo Isabella, que sofreu fortes lesões na região do rosto e da boca. A moça deixou a atração chorando e precisou receber atendimento.

A reação de Chavana chamou a atenção nas redes sociais, e ele chegou a compartilhar o próprio incidente provocado. Críticas nacionais e internacionais passaram a circular nos perfis sociais da emissora e do programa.

Nas redes sociais, o público criticou o apresentador e reforçou que nem houve um pedido de desculpas na hora.

Reprodução/X/Instagram/@isabella_lacolombiana Isabella Rojas foi atingida por drone





“Ele nem sequer pediu desculpas”, disse um. “Deveriam demiti-lo; isso não se faz. Poderia ter acertado um olho ou causado algo ainda mais grave. Independentemente de ser o Chavana, deveriam demiti-lo ou, no mínimo, suspendê-lo por um bom tempo”, disse outro. “Que coisa ruim! É por isso que não recomendo esse tal programa; é uma porcaria. Aqui em casa, não deixo que vejam isso”, comentou outro.

A produção da Multimedios informou que Ernesto Chavana se responsabilizará pelos danos causados à jovem, embora, até agora, não tenham sido detalhados a extensão das lesões nem se haverá suspensão ou outras consequências trabalhistas para o apresentador mexicano.

En Monterrey (México), durante la transmisión en vivo del programa "Es Show" del Canal 6 de Multimedios el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que sobrevolaba el estudio y el aparato impactó de lleno en el rostro de la modelo Isabella del elenco provocándole lesiones en la boca y la cara que la obligaron a retirarse del set entre lágrimas y dolor. La producción de Multimedios informó que Ernesto Chavana se hará cargo de los daños causados a la joven aunque hasta ahora no se han detallado el alcance médico de las heridas ni si habrá suspensión o consecuencias laborales para el conductor. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 27, 2026





Quem é Enerto Chavana?

É um apresentador de televisão de Monterrey que está enfrentando uma reação negativa do público após chutar um drone que feriu uma colega de trabalho. Chavana, de 58 anos, tem mais de três décadas de carreira na televisão em Nuevo León, com atuação na cobertura de esportes internacionais, além de comandar programas noturnos controversos.

Reprodução/X Apresentador Ernesto Chavana

Ele se formou em Ciências da Comunicação, com especialização em Jornalismo. Sua entrada no mundo da mídia ocorreu em 2 de maio de 1988, na estação XET, da Multimedios Radio, onde iniciou a carreira como coordenador das transmissões esportivas locais.