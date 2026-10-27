Camila Kfouri e Juca Kfouri
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Camila Kfouri e Juca Kfouri

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos na última segunda-feira (26). Em um texto publicado em sua coluna no UOL Esporte, o comunicador falou sobre a filha. 

Intitulado “A dor devastadora da perda de Camila”, o texto traz um desabafo de Juca sobre a perda de uma de suas maiores paixões.

Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É. O maior de meus medos Juca Kfouri


Na coluna, ele também relembrou os apelidos da filha, chamada carinhosamente de Camiloca, Cam ou simplesmente Joaninha. Ela era a única mulher entre os quatro filhos do comunicador. Desde os 6 anos, enfrentava uma série de problemas de saúde, após presenciar o avô paterno ser baleado  na porta de casa, na capital paulista, durante um assalto. Carlos Alberto Gouvêa Kfouri, de 67 anos, chegou a ser encaminhado ao hospital, ficou internado, mas morreu 11 dias depois.  

Camila Kfouri
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Camila Kfouri


A última vítima daquele dia não resistiu mais. Disfunção supra-renal, gordura em família longilínia, cirurgia bariátrica, compulsão e neuroparia diabética. Camiloca fez de tudo bem”, escreveu Juca.

O jornalista também destacou as diferentes atividades profissionais exercidas pela filha, que atuava como psicóloga, DJ e produtora.


Ao finalizar o texto, Juca afirmou não saber como será a vida daqui para frente diante da perda, que considera uma "agressão" ao ciclo natural da vida. “Só sei que a levarei comigo até o fim”, declarou.

Quem é Juca Kfouri?

José Carlos Amaral Kfouri nasceu em São Paulo, em 4 de março de 1950. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), ele construiu uma longa trajetória no jornalismo e se tornou uma das principais referências do jornalismo esportivo brasileiro.


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