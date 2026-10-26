Reprodução/SBT News Jornalista Celso Freitas

Celso Freitas encerra um ciclo no SBT e na televisão brasileira nesta segunda-feira (26). Após 56 anos de carreira, o jornalista decidiu deixar a televisão para descansar e aproveitar mais a vida. Sua saída ocorre depois de participar da estreia do SBT News.

“Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada”, disse ele ao colunista Flávio Ricco. O jornalista apresentou a decisão como uma escolha pessoal, motivada pelo desejo de aproveitar a vida após mais de cinco décadas de trabalho.

Ao comentar sua saída, Celso destacou a importância de ter participado do lançamento do canal de notícias do SBT.

“Eu sou extremamente grato por participar da estreia do canal”, afirmou.

O projeto marca seu último trabalho na televisão. Ao longo da carreira, o jornalista também participou da implantação das operações da GloboNews e da Record News.

O apresentador ressaltou a importância dessas experiências para sua trajetória profissional. “De todos, guardo o tratamento especial de que fui merecedor e a oportunidade de realizar um trabalho diferenciado do hard news”, declarou.

Em sua declaração, Celso dissertou sobre a possibilidade de fazer um trabalho fora de toda essa correria e rotina. Ele não falou qual projeto faria depois da despedida da televisão brasileira. O profissional afirmou que está deixando para ter mais tempo para sua vida pessoal.

Trajetória

Reprodução/Internet Jornalista Celso Freitas





O âncora deixou a TV Record em março de 2025. Na época, a emissora divulgou um comunicado informando que o jornalista não fazia mais parte do time de apresentadores e agradecendo pelos anos de trabalho.

“A Record vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público”, afirmou a nota na ocasião.

Celso ingressou na emissora em 2004 para comandar o Domingo Espetacular. Dois anos depois, assumiu a bancada do Jornal da Record. Durante esse período, participou da cobertura de grandes acontecimentos e mediou debates eleitorais.

Contratação pelo SBT

O profissional foi contratado pela emissora da família Abravanel no fim de dezembro de 2025. Celso chegou com a missão de reforçar o recém-lançado canal de notícias SBT News e comandar um jornalístico no canal.