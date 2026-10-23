Reprodução/ETB2 Sergio Ovejero leva banho durante transmissão

Uma onda gigante avançou no passeio marítimo de Ondarroa, norte da Espanha, e atingiu um repórter e um cinegrafista durante uma transmissão ao vivo. O incidente aconteceu na última quinta-feira (22), enquanto Sergio Ovejero fazia uma reportagem sobre a piora das condições do mar.

A entrada ao vivo era exibida pelo programa Euskadi Quédate, da emissora ETB2, quando a força da água interrompeu a transmissão e provocou preocupação no estúdio. Apesar do susto, os dois profissionais não ficaram feridos, segundo informou o canal.

Lo que acaba de ocurrir en #EuskadiQuedate . Vaya susto #EnDirecto #Television https://t.co/1HzYkYPYHK — Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 22, 2026





No estúdio, o apresentador Odei Esnaola demonstrou preocupaçã o com os colegas e pediu informações sobre o estado de saúde deles assim que a transmissão foi retomada. “Esperamos que nosso companheiro Sergio e Raquel estejam bem”, afirmou.

Mais tarde, o programa publicou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar o público, informando que Ovejero e Raquel passavam bem e que o episódio não havia passado de um grande susto.

"Hoje, 22 de outubro, não havia alerta de ondas altas, nem qualquer área restrita havia sido acessada. Sérgio e Raquel estão bem; foi apenas um susto. O risco ao qual nosso repórter se refere é o de amanhã, para o qual há um alerta meteorológico", pontuou a emissora.

Onde aconteceu?

O susto ocorreu em Ondarroa, município da província de Biscaia, comunidade autônoma do País Basco. A região estava passando por um forte temporal, com previsão de ventos fortes e aumento na altura das ondas.

Reprodução/ETB2 Apresentador Odei Esnaola ficou sem reação

O governo basco fez um anúncio de um alerta laranja para risco marítimo nesta sexta-feira (23), entre meio-dia e 21h, no horário local. Segundo a agência meteorológica local Euskalmet, as ondas podem superar cinco metros.

Foram emitidos avisos para risco de água que possam atingir pessoas nas estruturas costeiras, além da maré bastante alta.

Sobre a ETB 2?

É o segundo canal de televisão da Euskal Telebista, a emissora pública do País Basco, região autônoma da Espanha. Foi inaugurado em 31 de maio de 1986 e tem cobertura na Comunidade Autônoma Basca, em Navarra, e em regiões vizinhas.

Seu foco é entretenimento, noticiários, debates e programas de produção própria.