Reprodução/Rede Massa Repórter Victor Hugo

O repórter Victor Hugo, da Rede Massa, afiliada do SBT em Maringá, no Paraná, se atrapalhou durante uma reportagem ao vivo ao tentar pronunciar a palavra “pré-cadastro”. Mesmo após diversas tentativas, o jornalista não conseguiu dizer a palavra corretamente.

Durante a transmissão, ele acabou falando “pré-cadras”, “pré-cadão” e “pré-cadrasca”, provocando risadas no estúdio da emissora, de propriedade de Ratinho. Diante da situação, o apresentador Fernando Ríspoli reagiu com bom humor e pediu que o repórter se acalmasse e tentasse novamente.

Na nova tentativa, Victor Hugo voltou a errar a pronúncia e não conseguiu conter o riso diante das câmeras. “Você treina, que amanhã você volta para falar cadastro”, brincou o apresentador.





Após o episódio, Victor Hugo comentou a repercussão nas redes sociais e mostrou que levou a situação com bom humor. Em tom de brincadeira, o repórter afirmou que agora está craque na pronúncia da palavra que o fez se enrolar ao vivo. “Agora eu estou uma máquina. ‘Pré-cadastro’”, disse.

O jornalista também se surpreendeu com a viralização do momento, durante sua participação no Tá na Hora, da Rede Massa. “Rapaz, que loucura! Nossa participação viralizou nas redes sociais. Estou passando para dar um abraço em todo mundo. Foi um momento de notícia que virou descontração. É um dia comum no nosso trabalho, com muita descontração e informação séria”, comentou.

A gafe também divertiu os internautas, que aproveitaram para fazer piadas sobre a situação. “Eu me senti representada na turma da risada esquisita”, escreveu uma pessoa. “Agora tem que falar casa suja, chão sujo”, brincou outra.

PRÉ-CADRASTRO – Um pré-cadras... Um pré-cadão... Um pré-cadrasca... Uma pré-inscrição! 😂 #TáNaHoraSBT #TáNaHoraPR https://t.co/npvfrV93c2 — Luiz Ricardo (@excentricko) October 21, 2026





Quem é Victor Hugo Corrêa?

Victor Hugo é repórter e jornalista da Rede Massa, afiliada do SBT em Maringá, no Paraná. Ele estreou oficialmente na emissora em outubro de 2024, no programa Tá na Hora Paraná, e também atuou na cobertura de plantões da madrugada para o Primeiro Impacto.

Reprodução/Rede Massa Fernando Ríspoli ri da situação ao vivo









O jornalista ganhou destaque na região pelas reportagens policiais sobre os mais variados assuntos, utilizando um patinete elétrico para se deslocar durante a cobertura dos casos. Antes disso, trabalhou como locutor e apresentador da Rádio Sarandi FM. Ao longo da carreira, também teve reportagens exibidas nacionalmente em programas como o Alerta Nacional.