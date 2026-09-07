Reprodução/TV Globo/Band Luciano Huck homenageia Faustão

Luciano Huck, que comanda o Domingão desde setembro de 2021, homenageou o apresentador Fausto Silva no início do programa no último domingo (6). O famoso frisou que sua atração teve o brilhantismo de consagrar cantores para todo o país e que isso vem desde os tempos do pai de João Silva.

O esposo de Angélica fez a observação quando estava anunciando o musical de Mariana Fagundes e Jeninho, que interpretam o hit “Peão Todo Tatuado”. “A música mais tocada do Brasil. Eu vou dizer o seguinte: eu admiro demais a força deste palco”, iniciou Huck.

Luciano cravou que a grande aclamação para qualquer cantor é quando ele aparece como convidado no Domingão. Dos anos 1990 a 2021, Fausto Silva revelou milhares de artistas em seu programa.

“Este palco, há quase 40 anos, muito antes de eu chegar aqui, com o meu amigo Fausto Silva, que a história desse palco começa com a música, com a cultura brasileira, é muito importante. São, como eu disse, quase 40 anos consagrando artistas”, pontuou.





"Esses dias eu estava conversando com o KondZilla, o Kond, que tem um papel importantíssimo em levar a música da quebrada para o topo das paradas do Brasil inteiro, e o Kond me disse uma coisa bem legal", disse.

Reprodução/Internet Apresentador Fausto Silva





"Ele disse: 'Luciano, um artista pode estourar na internet, pode estourar nas rádios, mas, quando ele chega ao palco do Domingão, é quando a família, a tia, a avó e a família inteira entende o tamanho daquele sucesso'", pontuou.

Luciano Huck substituiu Faustão

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O apresentador Luciano Huck substituiu o comunicador Fausto Silva em 2021. Na ocasião, o eterno comandante do Domingão afirmou que estava indo para a TV Bandeirantes e, por esse motivo, deixaria o canal carioca.

No entanto, isso só aconteceria no final de 2021. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou ser escalado às pressas para o Super Dança dos Famosos e, logo depois, Huck chegou com seu Domingão, em setembro de 2021.

O que marcou uma verdadeira dança das cadeiras no canal carioca: Luciano deixava o Caldeirão, que passou a ser ocupado por Marcos Mion.