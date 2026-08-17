Reprodução/TV Gazeta Carol Minhoto fala sobre sua saída da TV Gazeta





Após deixar a TV Gazeta depois de oito meses, Carol Minhoto falou abertamente sobre os últimos meses na emissora. Ela disse que saiu com a sensação de que sua demissão aconteceu como uma retaliação pelo trabalho feito antes da chegada da nova diretoria.

"Eu senti que foi feita uma vingança, porque eu estava lá há muito tempo. Como se: 'Ela está lá há muito tempo, a gente quer agora reconstruir a nossa história nessa emissora', desdenhando da história que foi feita por outras pessoas que já estavam", disse.

Ela estava na emissora desde 2006 e, a partir de 2010, passou a apresentar ao vivo o programa Você Bonita. Com a saída da apresentadora, o programa deixou de vez a grade do canal paulistano.







"Eu fui perdendo o encanto, fui me entristecendo. Ninguém falava comigo, ninguém falava nada", disse.

Saída da TV Gazeta

No fim de dezembro, a apresentadora comentou sua saída da TV Gazeta e pediu calma ao público que não havia entendido o motivo de sua saída da atração.

"Calma, gente. Está tudo bem. Eu quero contar para vocês o que vai acontecer. Eu já tinha… Vocês viram as mudanças no Você Bonita. Está tudo certo. As coisas vão caminhando, a gente já sabia… O programa diminuiu. Vocês me conhecem. Eu sou acelerada e não durmo no ponto", declarou.

Na época, ela comentou sua saída da emissora mantida pela Fundação Cásper Líbero. A jornalista destacou que encerrou o ciclo conforme o combinado com a direção.

Reprodução/Internet TV Gazeta demitiu Carol Minhoto após quase 20 anos na emissora

"Eu ia terminar este ciclo dentro do combinado. Dentro do combinado. E foi isso que eu fiz", afirmou. Carol também falou sobre o compromisso profissional até o fim. "Dignamente. Profissional até o último minuto", disse.

Durante o desabafo, a apresentadora relembrou a trajetória profissional.

"Quem apresenta hoje um programa por 15 anos ininterruptos, quem fica no ar sem sair do ar por 19 anos ininterruptos, eu fiz isso", afirmou. Ela comentou que esteve ausente apenas durante férias programadas ou por questões de saúde.

Em nota, a TV Gazeta agradeceu a parceria. "A emissora agradece à Carol Minhoto pelo profissionalismo, dedicação e carinho", informou na ocasião.