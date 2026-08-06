Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta e Ana Maria Braga

A TV Globo está preparando Thelma Assis, vencedora do BBB 20, para uma nova fase de sua carreira na emissora. Atualmente no elenco do canal, ela está sendo treinada para atuar como apresentadora das "super manhãs", faixa que reúne os programas Mais Você e Encontro.

O objetivo é que Thelminha esteja apta a substituir Ana Maria Braga e Patrícia Poeta quando necessário, principalmente durante férias, folgas ou outras ausências das apresentadoras da emissora carioca.

Reprodução/TV Globo Ana Maria manda recado para Neymar





Segundo a jornalista Carla Bittencourt, o projeto ganhou força diante das mudanças previstas para os próximos meses. Com Tati Machado grávida, a Globo precisará reorganizar a grade e a equipe durante o período de licença-maternidade da apresentadora, o que reforça a necessidade de contar com profissionais preparados para comandar atrações ao vivo.





Thelma de Assis é tida como um dos grandes talentos do canal. A avaliação da empresa é que seu carisma e naturalidade frente às câmeras fazem com que o público a tenha como uma amiga das manhãs globais.

Reprodução/Globoplay Patrícia Poeta fica sem reação no Encontro da TV Globo





Novos talentos

Com esse objetivo de desenvolver novos talentos, Thelma Assis participou, nesta semana, de uma edição da Oficina Cria Globo, treinamento interno voltado para apresentadores da emissora.

O projeto tem como meta preparar profissionais para os mais variados formatos, desenvolvendo habilidades para o improviso e o comando de programas ao vivo, além de fortalecer os talentos da casa. Entre os participantes estiveram Ceci Ribeiro, Cauê Fabiano, Ivo Madoglio, Ju Massaoka, Tati Machado, Fabrício Battaglini e Beatriz Reis.

A Globo pretende ampliar seu quadro de apresentadores para garantir substituições de forma mais tranquila, reduzindo a necessidade de improvisos quando nomes como Ana Maria Braga, Patrícia Poeta e outros profissionais precisarem se afastar.

Trajetória de Thelma Assis

Reprodução/Internet Apresentadora Thelma Assis





Thelma Regina Maria dos Santos Assis, conhecida como Thelminha, é uma médica anestesiologista e influenciadora do Brasil que ficou nacionalmente conhecida por vencer o Big Brother Brasil em sua edição 20.

Em 2021, passou a fazer parte do time de apresentadores do Bem Estar, quadro do É de Casa. Em 2023, passou a apresentar o Bem Estar no Encontro durante as férias de Valéria Almeida. A apresentadora sempre participa do Encontro, dando dicas de saúde e outros temas.



