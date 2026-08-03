Reprodução/TV Globo Apresentador Darino Sena

Darino Sena, jornalista conhecido pelo público baiano, construiu sua carreira em cima da cobertura esportiva e do mundo do entretenimento. Recentemente, o jornalista gerou comoção e preocupação entre fãs e amigos após sofrer um surto psicológico em Salvador. O ex-apresentador da TV Bahia foi socorrido pelo Samu e por equipes da Polícia Militar na Praça da Sé.

Ele atuou como apresentador e comentarista de futebol na TV Bahia, afiliada da Globo, entre 2011 e 2015. Após deixar a emissora, migrou para a TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, onde cobriu os jogos da Copa do Nordeste.

Sena deixou a emissora em 2018 e passou a trabalhar de forma independente no YouTube, por meio da Darino TV. Nos últimos meses, porém, amigos e fãs do jornalista demonstraram preocupação com a mudança de comportamento do profissional durante as transmissões ao vivo.





O que aconteceu?

Reprodução/TV Globo Apresentador Darino Sena

O jornalista Gabriel Oliveira, do iG, afirmou que Darino Sena, ex-apresentador do Globo Esporte na TV Bahia, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite do último sábado (1º).

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Conforme a Polícia Militar, o ex-contratado da Globo apresentava uma grande alteração no comportamento e foi atendido pelo médico especializado após mobilização de equipes de segurança para o resgate.

De acordo com o registro da ocorrência, populares relataram a presença de um homem em surto psicológico que ameaçava agredir quem passasse pelo local. Chegando na Praça da Sé, os agentes constataram que era o jornalista Darino Sena.

Logo depois, Darino ameaçou se lançar nas proximidades do monumento Cruz Caída. Com a situação, os policiais chamaram o Samu e a coordenação do Centro Histórico, a fim de prestar apoio à situação.

O apresentador foi contido com a chegada da equipe médica e do reforço policial. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Reação do público

Nas redes sociais, o público comentou a situação e se compadeceu com a situação de Darino Sena.

"Que a gente tenha mais empatia e menos julgamentos. Ninguém deveria ter sua dor transformada em espetáculo. O que as pessoas mais precisam nesses momentos é de apoio, respeito e uma oportunidade real de recomeçar", disse uma.

"Meu Deus, que situação triste! Eu o conheço; ele é um ser humano incrível. Certamente algo aconteceu e o levou a descontar as frustrações, infelizmente, em coisas erradas! Mas é nítido que ele precisa de ajuda! Eu quero ajudar meus amores da Bahia. Onde ele está?! Eu quero ajudar ele", enfatizou Rosiane Pinheiro.



