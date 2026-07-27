Reprodução/TV Globo Luciano Huck comanda mais um The Wall





A apresentadora Ticiane Pinheiro, hoje na Globo, virou tema de uma pergunta no quadro The Wall, do Domingão com Huck. Na atração de Luciano Huck, a ex-contratada da Record foi questionada no programa.

Luiz e Verônica participavam do quadro de Luciano Huck. Em determinado momento, o apresentador pediu para que o programa formulasse uma pergunta com as respostas já exibidas na dinâmica.

A indagação foi: "A apresentadora Ticiane Pinheiro se casou com qual destes jornalistas em 2017?".





Dentre as respostas estavam os também jornalistas:

A) Carlos Tramontina

B) André Rizek

C) César Tralli

D) Heraldo Pereira

Luiz, que estava em isolamento na cabine, soltou: "Gente, que dificuldade agora, The Wall, vou precisar da sua ajuda, sim, por favor", disse. Com a ajuda, a letra B foi eliminada, restando somente as opções: A, C, D.

"Essa vou ter que chutar, porque não sei exatamente, não sei. Vou chutar na letra C, César Tralli", disse, acertando a resposta.

"Ele foi iluminado pelo Leo Dias", brincou Luciano Huck.

Luiz, seguiu respondendo a outras perguntas e no final, rasgou o contrato que valia R$ 69.300 e levou para casa o valor de R$ 283.000.

Sobre Ticiane Pinheiro

Reprodução/Instagram/@ticipinheiro Ticiane Pinheiro e família nos bastidores do JN





Ticiane Pinheiro Tralli é apresentadora e ex-atriz. Comandou por anos o Hoje em Dia, na Record. Chegou também a apresentar o Troca de Esposas e o Canta Comigo Teen.

É filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro. Possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004.

Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.

Funcionamento do Quadro?

Reprodução/TV Globo Luiz e Verônica no The Wall





É um quadro de perguntas e respostas de sucesso internacional exibido na atração de Huck. Nele, a dupla precisa enfrentar uma parede enorme, de 15 metros, para ganhar um prêmio em dinheiro que pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Na primeira fase do jogo, os acertos em dupla valiam entre R$ 1 mil e R$ 6 mil. Já na segunda etapa, os valores poderiam chegar a R$ 40 mil, mas as perguntas eram respondidas individualmente, enquanto outro participante tomava as decisões estratégicas.

Entre erros, acertos e dúvidas quanto ao lançamento de bolas verdes, brancas e vermelhas, que impactam diretamente no valor do prêmio, a dupla tenta acumular a maior quantia possível.