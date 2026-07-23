Reprodução/X Novela emplacou sua melhor audiência às terças-feiras

A reta final de Coração de Mãe tem se mostrado um verdadeiro sucesso de público na Record. Exibida nesta última terça-feira (21), das 21h às 21h56, a novela turca registrou um expressivo crescimento em audiência e garantiu um de seus melhores índices desde o lançamento, assegurando a vice-liderança isolada com folga na Grande São Paulo.

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De acordo com os dados consolidados de audiência obtidos pela reportagem do iG, o folhetim marcou 6,7 pontos de média e atingiu um pico de 8,1, consolidando o maior ibope da novela às terças-feiras desde a sua estreia. O recorde anterior para esse dia da semana era de 6,3 pontos, alcançado em 10 de março.

O desempenho de Coração de Mãe também se refletiu no share (participação de televisores ligados). A trama conquistou 10,8% de participação, o que significa que foi sintonizada por cerca de 11 a cada cem domicílios com a TV ligada na região metropolitana de São Paulo durante a sua exibição.

Novela embala a grade noturna da Record

Com esses números, a Record abriu uma vantagem de cerca de 103% em relação ao SBT, que ocupou o terceiro lugar na faixa horária. No mesmo horário, o SBT registrou 3,3 pontos de média, exibindo a reta final de A História de Joana – A Virgem e a transmissão de uma partida do Santos válida pela Copa Sul-Americana.





O embalo de Coração de Mãe beneficiou a sequência da programação noturna da Record. Logo em seguida, no ar das 21h56 às 22h23, a produção bíblica Reis manteve os bons índices e assegurou o segundo lugar isolado, anotando 4,3 pontos de média e 6,7 de pico.

