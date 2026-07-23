Em março, a BandNews TV completou 25 anos e para comemorar, a partir desta quinta-feira (23), o canal de notícias do Grupo Bandeirantes estreia sua nova programação e um novo estúdio.
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Antes da estreia oficial da nova programação, o iG visitou os novos estúdios da BandNews TV e conferiu de perto a estrutura que servirá de palco para apresentadores, comentaristas e analistas do canal. Instalado na entrada da sede do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, o espaço simboliza uma nova fase da emissora, marcada por investimentos em tecnologia e por uma reformulação da grade.
Projetado para tornar a cobertura mais dinâmica e interativa, o novo estúdio foi pensado para aproximar o público das principais notícias do Brasil e do mundo, oferecendo mais recursos visuais e uma experiência renovada para quem acompanha a programação.
Em um ano marcado pelas eleições presidenciais, a BandNews TV também aposta em um time reforçado de colunistas e comentaristas para ampliar a análise dos principais acontecimentos e oferecer ao público diferentes perspectivas sobre os temas que estarão no centro do debate nacional.
O novo estúdio acompanha essa proposta de modernização. O espaço ganhou uma ampla bancada, projeto arquitetônico contemporâneo e um grande telão de alta definição, que será utilizado para dar mais dinamismo às reportagens, entrevistas e análises ao vivo. A estrutura faz parte da nova fase da emissora, que busca investir em tecnologia sem abrir mão da credibilidade do jornalismo.
Nova programação da BandNews TV
Política, economia, negócios, inovação, energia e agronegócio serão presença constante na programação. A proposta é combinar a agilidade característica do jornalismo 24 horas com análises mais aprofundadas e opiniões de nomes conhecidos do jornalismo e do debate público.
Entre as novidades está o BandNews Hoje, que será comandado por Leandro Stoliar e Thalyta Almeida, com participação do ex-ministro da Agricultura Antonio Cabrera. Eduardo Oinegue, âncora do Jornal da Band na TV aberta, estará à frente do No Meio do Dia. Já Carlos Andreazza e Patricia Rocha comandarão o Papo Reto.
Outro destaque é O X da Questão, apresentado por Rodolfo Schneider e Cynthia Martins. A atração tem como proposta trazer uma abordagem mais crítica e analítica, indo além das principais manchetes do dia.
Além disso, o conhecido Edição da Noite também terá novos apresentadores. Felipe Vieira e Veruska Donato são os rostos do programa, que contará ainda com os comentários de Fernando Mitre, Fernando Schüler, Emanuel Pessoa e Aod Cunha.
Já no início da noite, Reinaldo Azevedo segue à frente de O É da Coisa, enquanto Luiz Felipe Pondé passa a integrar o Panorama BandNews.
Estrutura tecnológica
Além da nova programação, a BandNews TV vem apostando na modernização da estrutura. O novo estúdio, que agora está na entrada da sede, deve contribuir para a cobertura de acontecimentos em tempo real, permitindo que o canal apresente informações, análises e conteúdos de maneira mais dinâmica.
Além dos nomes de peso, o canal conta ainda com correspondentes em Paris, Londres e Nova York, além de parcerias internacionais estratégicas.
Confira a nova programação da BandNews TV
BandNews Hoje – 5h30 às 8h30
Apresentação: Leandro Stoliar e Thalyta Almeida
Comentários: Antonio Cabrera
Jornal Gente – 8h às 9h30
Apresentação: Thays Freitas, Pedro Campos, Sonia Blota e Cláudio Humberto
Comentários: Murilo Hidalgo e Emanuel Pessoa
Resumo BandNews
1ª edição – 9h30 às 10h
2ª edição – 12h30 às 13h
Apresentação: Nelson Gomes
Manhã BandNews TV – 10h às 11h
Apresentação: Patricia Rocha
Participação: Pedro Campos e Gustavo Furtado
O X da Questão – 11h às 12h
Apresentação: Rodolfo Schneider e Cynthia Martins
No Meio do Dia – 12h às 12h30
Apresentação: Eduardo Oinegue
Papo Reto – 13h às 14h
Apresentação: Patricia Rocha e Carlos Andreazza
Tarde BandNews TV – 14h às 17h
Apresentação: Paula Valdez, Vitor Brown e Deysi Cioccari
Comentários: Cláudio Humberto
Expresso BandNews TV – 17h às 18h
Apresentação: Andressa Guaraná e João Vieira
Participação: Carlos Andreazza e Juliana Rosa
O É da Coisa – 18h às 19h30
Apresentação: Reinaldo Azevedo
Panorama BandNews – 19h30 às 20h30
Apresentação: Thaís Dias e Veruska Donato
Comentários: Marco Antonio Sabino e Luiz Felipe Pondé
Jornal da Band – 20h30 às 21h30, de segunda-feira a sábado
Apresentação: Adriana Araújo e Eduardo Oinegue
Edição da Noite – 21h30 às 23h30
Apresentação: Felipe Vieira e Veruska Donato
Comentários: Fernando Mitre, Emanuel Pessoa, Aod Cunha e Fernando Schüler
Programas semanais
Segunda-feira
Canal Livre (reprise) – 23h30 à 0h
Apresentação: Rodolfo Schneider
Terça-feira
BandNews Empresas – 23h30 à 0h
Apresentação: Marco Antonio Sabino
Quarta-feira
Viver Melhor – 23h30 à 0h
Apresentação: Jean Gorinchteyn
Quinta-feira
Economia para Você – 23h30 à 0h
Apresentação: Juliana Rosa
Sexta-feira
BandNews Docs – 23h30 à 0h
Apresentação: Nelson Gomes
Domingo
Canal Livre (inédito) – 20h às 21h
Apresentação: Rodolfo Schneider