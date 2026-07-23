Sandra Cotrim/iG BandNews comemoração de 25 anos

Em março, a BandNews TV completou 25 anos e para comemorar, a partir desta quinta-feira (23), o canal de notícias do Grupo Bandeirantes estreia sua nova programação e um novo estúdio.

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Antes da estreia oficial da nova programação, o iG visitou os novos estúdios da BandNews TV e conferiu de perto a estrutura que servirá de palco para apresentadores, comentaristas e analistas do canal. Instalado na entrada da sede do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, o espaço simboliza uma nova fase da emissora, marcada por investimentos em tecnologia e por uma reformulação da grade.

Projetado para tornar a cobertura mais dinâmica e interativa, o novo estúdio foi pensado para aproximar o público das principais notícias do Brasil e do mundo, oferecendo mais recursos visuais e uma experiência renovada para quem acompanha a programação.

Em um ano marcado pelas eleições presidenciais, a BandNews TV também aposta em um time reforçado de colunistas e comentaristas para ampliar a análise dos principais acontecimentos e oferecer ao público diferentes perspectivas sobre os temas que estarão no centro do debate nacional.

O novo estúdio acompanha essa proposta de modernização. O espaço ganhou uma ampla bancada, projeto arquitetônico contemporâneo e um grande telão de alta definição, que será utilizado para dar mais dinamismo às reportagens, entrevistas e análises ao vivo. A estrutura faz parte da nova fase da emissora, que busca investir em tecnologia sem abrir mão da credibilidade do jornalismo.

Nova programação da BandNews TV

Política, economia, negócios, inovação, energia e agronegócio serão presença constante na programação. A proposta é combinar a agilidade característica do jornalismo 24 horas com análises mais aprofundadas e opiniões de nomes conhecidos do jornalismo e do debate público.

Entre as novidades está o BandNews Hoje, que será comandado por Leandro Stoliar e Thalyta Almeida, com participação do ex-ministro da Agricultura Antonio Cabrera. Eduardo Oinegue, âncora do Jornal da Band na TV aberta, estará à frente do No Meio do Dia. Já Carlos Andreazza e Patricia Rocha comandarão o Papo Reto.

Outro destaque é O X da Questão, apresentado por Rodolfo Schneider e Cynthia Martins. A atração tem como proposta trazer uma abordagem mais crítica e analítica, indo além das principais manchetes do dia.

Crédito: Renato Pizzutto/Band BandNews comemoração de 25 anos

Além disso, o conhecido Edição da Noite também terá novos apresentadores. Felipe Vieira e Veruska Donato são os rostos do programa, que contará ainda com os comentários de Fernando Mitre, Fernando Schüler, Emanuel Pessoa e Aod Cunha.

Já no início da noite, Reinaldo Azevedo segue à frente de O É da Coisa, enquanto Luiz Felipe Pondé passa a integrar o Panorama BandNews.

Estrutura tecnológica

Além da nova programação, a BandNews TV vem apostando na modernização da estrutura. O novo estúdio, que agora está na entrada da sede, deve contribuir para a cobertura de acontecimentos em tempo real, permitindo que o canal apresente informações, análises e conteúdos de maneira mais dinâmica.

Além dos nomes de peso, o canal conta ainda com correspondentes em Paris, Londres e Nova York, além de parcerias internacionais estratégicas.

Crédito: Renato Pizzutto/Band BandNews comemoração de 25 anos





Confira a nova programação da BandNews TV

BandNews Hoje – 5h30 às 8h30

Apresentação: Leandro Stoliar e Thalyta Almeida

Comentários: Antonio Cabrera

Jornal Gente – 8h às 9h30

Apresentação: Thays Freitas, Pedro Campos, Sonia Blota e Cláudio Humberto

Comentários: Murilo Hidalgo e Emanuel Pessoa

Resumo BandNews

1ª edição – 9h30 às 10h

2ª edição – 12h30 às 13h

Apresentação: Nelson Gomes

Manhã BandNews TV – 10h às 11h

Apresentação: Patricia Rocha

Participação: Pedro Campos e Gustavo Furtado

O X da Questão – 11h às 12h

Apresentação: Rodolfo Schneider e Cynthia Martins

No Meio do Dia – 12h às 12h30

Apresentação: Eduardo Oinegue

Papo Reto – 13h às 14h

Apresentação: Patricia Rocha e Carlos Andreazza

Tarde BandNews TV – 14h às 17h

Apresentação: Paula Valdez, Vitor Brown e Deysi Cioccari

Comentários: Cláudio Humberto

Expresso BandNews TV – 17h às 18h

Apresentação: Andressa Guaraná e João Vieira

Participação: Carlos Andreazza e Juliana Rosa

O É da Coisa – 18h às 19h30

Apresentação: Reinaldo Azevedo

Panorama BandNews – 19h30 às 20h30

Apresentação: Thaís Dias e Veruska Donato

Comentários: Marco Antonio Sabino e Luiz Felipe Pondé

Jornal da Band – 20h30 às 21h30, de segunda-feira a sábado

Apresentação: Adriana Araújo e Eduardo Oinegue

Edição da Noite – 21h30 às 23h30

Apresentação: Felipe Vieira e Veruska Donato

Comentários: Fernando Mitre, Emanuel Pessoa, Aod Cunha e Fernando Schüler

Programas semanais

Segunda-feira

Canal Livre (reprise) – 23h30 à 0h

Apresentação: Rodolfo Schneider

Terça-feira

BandNews Empresas – 23h30 à 0h

Apresentação: Marco Antonio Sabino

Quarta-feira

Viver Melhor – 23h30 à 0h

Apresentação: Jean Gorinchteyn

Quinta-feira

Economia para Você – 23h30 à 0h

Apresentação: Juliana Rosa

Sexta-feira

BandNews Docs – 23h30 à 0h

Apresentação: Nelson Gomes

Domingo

Canal Livre (inédito) – 20h às 21h

Apresentação: Rodolfo Schneider



