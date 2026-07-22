Reprodução/Globo Letícia Colin vive a protagonista da história

Com 56 capítulos já exibidos, Quem Ama Cuida vem se firmando como o grande acerto da teledramaturgia recente da TV Globo e fazendo a alegria da direção da emissora nas últimas semanas. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama provou que tem fôlego e apelo popular de sobra para se consolidar como o mais novo fenômeno do horário nobre.

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O reflexo da boa fase vivida por Adriana (Letícia Colin) também aparece nos números de audiência da Grande São Paulo. No capítulo exibido na última terça-feira (21), Quem Ama Cuida surpreendeu o mercado ao superar produções recentes da faixa e registrar 24,2 pontos de média.

Para se ter uma ideia da força da trama, o índice ficou acima do registrado pelo remake de Vale Tudo, assinado por Manuela Dias, que, no mesmo dia e em fase equivalente da exibição, marcou 22,4 pontos.

A superioridade de Quem Ama Cuida no ranking noturno da Globo também se estendeu a outras novelas recentes da faixa. Três Graças, de Aguinaldo Silva, ficou bem atrás ao registrar 20,3 pontos no mesmo período de exibição, enquanto Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, marcou 22,4 pontos na mesma faixa de comparação.

Sucesso de público e repercussão

Além do domínio absoluto no ibope, a Globo tem acompanhado de perto um crescimento orgânico impressionante no engajamento da atual novela das nove. A cada reviravolta, o público repercute as cenas com intensidade nas redes sociais, transformando os personagens e os conflitos da trama em assuntos recorrentes entre os internautas. Para se ter noção do sucesso, Quem Ama Cuida tem figurado entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Com o encerramento oficial da Copa do Mundo de 2026 e a chegada de sequências decisivas da trama, entre elas, as primeiras e aguardadas vinganças de Adriana, personagem de Letícia Colin, a expectativa nos bastidores da Globo é de crescimento ainda maior na audiência.

A reportagem do iG apurou que a meta da emissora é consolidar a recuperação da faixa das nove, superar a marca dos 25 pontos de média e, nos próximos meses, tentar se aproximar dos 30 pontos de audiência na Grande São Paulo.