Reprodução/Globo Novela da Globo registrou altos números de audiência

Completando exatos dois meses no ar, a novela das nove Quem Ama Cuida já se firmou, trazendo o tão aguardado fôlego de volta à dramaturgia da TV Globo. Com isso, a história protagonizada por Letícia Colin confirma, mais uma vez, o chamado "efeito Walcyr Carrasco", injetando dinamismo na faixa horária mais nobre da televisão brasileira e elevando os índices de audiência em relação às suas antecessoras.

Leia mais: Chef de Alto Nível ganha temporada mais longa na Globo

Além de reverter o cenário de crise que pairava sobre o horário há alguns anos, desde o término de Renascer, de Bruno Luperi, o desempenho da trama reforça as expectativas otimistas da emissora de um crescimento ainda mais expressivo da audiência após o encerramento da Copa do Mundo.





Até o momento, com 53 capítulos exibidos, a novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto registra média de 22,2 pontos na Grande São Paulo. O número, embora ainda discreto, supera o desempenho de produções recentes exibidas na mesma faixa e no mesmo período de exibição, como Vale Tudo (2025), Três Graças (2025) e Mania de Você (2024), que registravam médias em torno de 21,5 pontos.

No entanto, um detalhe coloca Quem Ama Cuida à frente de suas antecessoras: o ritmo de crescimento da audiência, que ganha força a cada semana. Entre os dias 13 e 18 de julho, a trama protagonizada por Letícia Colin alcançou seu recorde até aqui, com média de 23,3 pontos na Grande São Paulo e 24 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), índice que mede o consumo nas 15 principais regiões metropolitanas do país.

Sucesso de audiência

A força da vingança de Adriana também se refletiu nos números diários. Na última segunda-feira(20), por exemplo, a trama cravou 23,7 pontos na Grande São Paulo. Para efeito de comparação no mesmo recorte, as antecessoras r egistravam marcas inferiores no mesmo período: Três Graças pontuava 20,2, Vale Tudo, 22,1, e Mania de Você, 23 pontos.

Ritmo diferenciado

Mais do que os números expressivos no Ibope e um clima de alegria na direção da TV Globo, Quem Ama Cuida chama a atenção pelos bastidores de sua produção. Assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela adotou uma estratégia flexível, trabalhando com uma frente menor de capítulos concluídos.

Essa dinâmica resgata o conceito clássico de “obra aberta”. Com uma margem reduzida de episódios gravados antecipadamente, os autores vem ganhando uma certa agilidade para realizar alterações de rota, focar em núcleos que caíram no gosto popular e ajustar o tom da narrativa com base na resposta imediata dos telespectadores.

