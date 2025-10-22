Foto: Globo/Estevam Avellar Mocinhas de "Três Graças" engravidam na adolescência

A novela " Três Graças ", exibida pela Globo, vai ao ar mais cedo nesta quarta-feira (22). O capítulo será transmitido às 20h30 (horário de Brasília) por causa da partida entre Flamengo e Racing, válida pela semifinal da Copa Libertadores, que começa às 21h30.

A informação foi confirmada pela emissora em comunicado oficial. O episódio desta quarta marca o desfecho do atropelamento de Misael, interpretado por Belo. O personagem, vítima de um atentado encomendado por Ferette ( Murilo Benício), desperta gravemente ferido após o ataque.

Cambaleante e ensanguentado, Misael tentará retornar à comunidade da Chacrinha em busca de ajuda.

No capítulo de quinta-feira (23), o viúvo visitará o túmulo da esposa e fará uma promessa de vingança. A cena também mostrará o reencontro com Joaquim, papel de Marcos Palmeira, que oferecerá abrigo ao personagem.