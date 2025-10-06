Reprodução/ TikTok @annesuenia Anne Suênia trabalhando com filho no colo

Anne Suênia ganhou destaque nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece trabalhando em uma rádio enquanto segura o filho no colo. A jornalista explicou o motivo de ter levado o bebê para o trabalho e rebateu as críticas que surgiram após a repercussão das imagens.

Assista:





"Pouco tempo antes de deixar a CBN vivi esse momento do vídeo. Meu leite estava secando, não tinha mais estoque para deixar em casa, mas, se ele sugasse, milagrosamente saía. Não queria abrir mão da amamentação, não abri. Seguimos. Nesse dia também não tinha com quem deixá-lo. Foi um caos", lembra.





"Mas, hoje, vendo tudo o que Deus fez na nossa vida em pouco mais de 30 dias, só sei agradecer. Eu sou uma jornalista, pessoa, humana.. muito melhor depois de você, meu filho. Você não me atrapalha, nem impede, nem nada. Você me impulsiona, me dá sorte. Te amo. Tenho orgulho de nós", acrescentou.

A atitude dividiu opiniões nas redes sociais. Parte dos internautas criticou a profissional por levar o bebê ao ambiente de trabalho, enquanto outros direcionaram as críticas à emissora. Diante da repercussão, Anne decidiu se manifestar novamente e esclarecer a situação.

"Para todo mundo que está problematizando: preceito básico da nossa profissão em 2025, não basear a vida de alguém, uma empresa, ou qualquer coisa em 30 segundos de vídeo na internet. A empresa me liberaria se fosse preciso, o bebê passou 30 minutos comigo no local porque eu queria que ele passasse", ressaltou.

"Vocês acreditam que existe fórmula no mercado? Eu segurei ele enquanto fazia a previsão porque queria registrar o momento. Tinham vários colegas no local que podiam fazer. Podem descansar em paz", prosseguiu a jornalista.

Incentivo



Apesar das críticas, Anne também recebeu inúmeras mensagens de apoio. “Sensacional. A mãe que ama infinito o filho e a profissional que também ama o que faz”, escreveu uma seguidora. “Nem toda mãe, mas sempre uma mãe. Depois que eles nascem, tudo é para ele e por eles”, disse outra. “Atitude digna de Oscar”, completou uma terceira.