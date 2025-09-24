Hannah Montana, série icônica da Disney que fez sucesso mundial, interpretada por Miley Cyrus, conta com um novo desdobramento. Uma mansão em Malibu, à beira-mar, que serviu como a casa da personagem Hannah, está à venda.
O local emblemático está à venda por 21 milhões de dólares. A bela casa foi usada para as cenas externas da casa do fenômeno teen; já as cenas internas foram filmadas em estúdio.
Com esse valor elevado, o casarão também está disponível para aluguel por 60 mil dólares ao mês e pode ser encontrada em aplicativos de locação para curta duração. A mansão possui uma integração fluida entre os ambientes internos e externos, além de oferecer uma vista excelente.
Sobre Hannah Montana
É uma série de televisão norte-americana estrelada por Miley Cyrus. A trama acompanha a história de Miley Stewart, uma garota do ensino médio que esconde o segredo de ser a popstar Hannah Montana. A série estreou em 2006 no Disney Channel.
Hannah Montana foi indicada ao Primetime Emmy Award na categoria "Destaque para Programas Infantis" entre 2007 e 2010. A série chegou ao fim em janeiro de 2011 nos Estados Unidos. O projeto é considerado um dos principais sucessos do Disney Channel, com alta audiência.
No Brasil, a série foi exibida pela TV Globo nos anos 2000 e posteriormente pelo SBT, entre 2015 e 2016, como parte da programação do Mundo Disney.
Miley Cyrus e sucesso mundial após série
Miley Cyrus se interessou pelo mundo artístico aos 9 anos, quando sua família vivia em Toronto, no Canadá. Aos 12 anos, ela fez uma audição para o papel de "melhor amiga" em uma série do Disney Channel sobre uma popstar com identidade secreta.
No entanto, Miley acabou fazendo o teste para o papel principal, originalmente chamado Zoe Stewart. Quando ela foi escolhida para o papel, o nome da personagem foi alterado para Miley Stewart. Hannah Montana estreou em março de 2006 e alcançava mais de 4 milhões de espectadores por episódio.
A série rapidamente se tornou um fenômeno entre jovens e adolescentes, impulsionando a carreira musical de Miley. Em 24 de outubro de 2006, foi lançado o primeiro álbum da personagem Hannah Montana, pela Walt Disney Records, alcançando enorme sucesso.
Em 2008, Miley lançou seu segundo álbum de estúdio, já desvinculado da personagem da série. A partir daí, consolidou-se como uma cantora de sucesso, conquistando milhares de fãs ao redor do mundo.