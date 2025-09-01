Reprodução TV Globo/ Globoplay Vera Fischer como Carmo em "Espelho da Vida"

Responsável por interpretar vilãs e mocinhas icônicas na teledramaturgia nacional, Vera Fischer está afastada do formato há sete anos. A atriz não pretende retornar aos folhetins e explicou o motivo disso.



"Eu não tenho mais a veleidade de fazer uma novela, assim como todas as novelas preciosas que eu fiz. Agora a gente quer fazer streaming, cinema e teatro", disse ao "Domingo Espetacular", da Record TV.





Ela, contudo, não planeja se aposentar. "É inevitável, e tenho uma criança interior que aflora muito. Quase sempre, quando fazemos trabalhos, isso me deixa viva e bem. Para entrar numa depressão nos dias de hoje não é difícil, com todo esse ódio", pontuou no programa.

"Eu tenho uma energia, mesmo quando eu estou com dor aqui e ali, porque depois dos 70 nós temos dores. Mas quando você sobe no palco, a coisa se transforma, é uma magia", acrescentou.

Relembre

A última escalação de Vera Fischer em novelas foi em 2018, ano no qual defendeu Carmo em "Espelho da Vida". Este também foi o último folhetim de Elizabeth Jhin no canal. A autora não teve o contrato renovado e a Globo parou de produzir tramas espíritas desde então.

Antes disso, Fischer colecionou papéis marcantes em obras que se consolidaram na teledramaturgia nacional. "Mandala", "Caminho das Índias", "O Clone", "Salve Jorge" e "Pátria Minha" foram algumas.

Até hoje, ela é lembrada pela Helena de "Laços de Família", melodrama de Manoel Carlos que arrebatou crítica e público. Na trama, ela era uma médica e fica apaixonada pelo mesmo homem que a filha, Camila, defendida por Carolina Dieckmmann.