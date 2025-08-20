SBT Jovem é agredida por ex durante gravação do "Casos de Família"

O programa Casos de Família , exibido nesta quarta-feira (20), registrou um caso de agressão em plena gravação. Gabriel, de 24 anos, empurrou a ex-namorada Jasmin, de 21, durante uma discussão no palco. A jovem contou que o relacionamento terminou há três meses após flagrar conversas dele com outra ex.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

🚨 MEU DEUS! Homem AGRIDE mulher e é contido por seguranças durante o “Casos de Família”. pic.twitter.com/9DgKalK5Ui — POPTime (@siteptbr) August 20, 2025





No início da gravação, Gabriel já havia declarado à produção que “ arrebentaria ela ” caso visse a ex-namorada acompanhada de outro homem, o que deixou a equipe em alerta.

Discussão no palco termina em agressão

Durante a edição, Gabriel desdenhou da tentativa de afastamento feita por Jasmin e garantiu que retomaria o relacionamento até o fim do programa. Ao ser questionado sobre a perseguição à jovem, ele respondeu que não iria desistir dela mesmo diante das negativas.

O clima ficou ainda mais tenso quando um homem da plateia criticou a postura de Gabriel. Ele reagiu com hostilidade, e Jasmin se levantou para intervir. Nesse momento, o ex-namorado a empurrou pelo pescoço, gerando tumulto e interrompendo a gravação.

Membros da produção correram para conter a situação. Gabriel precisou ser retirado à força do estúdio, enquanto a plateia reagia em choque.

Cristina interveio diretamente na confusão e não poupou palavras. “ Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui! ”, gritou a apresentadora. Em seguida, afirmou que o jovem “ deveria ir para o xilindró ” e fez um apelo para que vítimas denunciem casos de violência.

Ao iG Gente, a emissora afirma que o programa " atuou corretamente devido ao seu comportamento " e que Gabriel " saiu e não participou do restante da atração ". O SBT ainda informa que o " Delegado Palumbo junto com sua equipe de segurança interveio para evitar qualquer agressão ".

Esta temporada de Casos de Família tem acumulado incidentes polêmicos. Em edições anteriores, Rico Melquiades discutiu com outro participante, e dois irmãos chegaram a trocar agressões físicas diante das câmeras.