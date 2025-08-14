Reprodução/redes sociais Geraldo Luís pede paciência ao SBT

Geraldo Luís, apresentador do Aqui Agora, utilizou suas redes sociais para falar da atração do SBT. O programa, que entrou recentemente no ar, e conta com a apresentação de Dani Brandi e Marco Pagetti, na bancada, além dos comentários rápidos.

No entanto, chamou atenção do público o texto publicado pelo veterano. O famoso pediu ao canal da família Abravanel paciência para com a atração e deseja que a emissora da Anhanguera volte às origens.





"Quero que o SBT reconquiste aquilo que precisa voltar a ser dele, pois é uma emissora que tem a cara do Brasil e dos brasileiros. Silvio soube chegar ao coração de vocês - de todos nós - e, agora, essa família conta com a sua família" , iniciou o comunicador.

"Sobre o Aqui Agora: tenham paciência. Televisão é conquista, investimento e hábito. Agradeço aos meus seguidores e também aos telespectadores pela atenção e por manterem a TV ligada na gente. Sou piloto de guerra, e vamos em frente - acreditando e trabalhando muito" , finalizou o jornalista.

Geraldo Luís no Aqui Agora

A estreia do Aqui Agora no SBT aconteceu no início de agosto. Ao anunciar a estreia, a atração afirmou que contaria uma “arma secreta”, em tom de suspense. Na estreia, quem surgiu debaixo da roupa de boxeador foi o apresentador Geraldo Luís.

O retorno de Geraldo Luís à TV aconteceu cinco meses após ele deixar a RedeTV!. A proposta para comandar o programa partiu de Rinaldi Faria, novo executivo do SBT, sendo feita às pressas, um dia antes da estreia, enquanto o apresentador estava fora de São Paulo.

A escolha do jornalista surpreendeu até os colegas de emissora. Escalados rapidamente para dividir a apresentação do Aqui Agora, Daniele Brandi e Marco Pagetti foram avisados pouco tempo antes de entrarem no ar sobre a contratação do veterano.

Ao longo de sua programação, o SBT exibiu chamadas enigmáticas para instigar o público sobre a tal "arma secreta" do programa. A estratégia já foi usada em outras ocasiões, como no início dos anos 2000 por Silvio Santos (1930–2024), quando se preparava para lançar a reprise de Pantanal, em 2008, originalmente exibida pela extinta TV Manchete.