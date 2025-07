Reprodução: Record Carol e Radamés vencem o Power Couple





A judoca Carol e o ex-jogador Radamés foram os grandes vencedores da sétima edição do Power Couple Brasil. O casal obteve 54,24% dos votos e, ao vencer a atração, superou Adriana e Dhomini, além de Rayanne e Victor.

Em seu discurso, Carol disse que ela e o marido entraram no jogo com muita simplicidade, assim como no dia a dia:



"Essa era a nossa primeira preocupação, porque, como referências no esporte — para crianças, para nossos alunos, para os nossos filhos principalmente e para a nossa família —, a gente não poderia decepcioná-los de maneira alguma" , disse a vencedora.

Diferente de outros realities, o Power Couple possui uma dinâmica na qual o valor da premiação depende do desempenho do casal vencedor ao longo do programa. Isso ocorre porque o prêmio final é o valor acumulado pelo casal em suas apostas nas provas. Radamés e Carol levaram para casa R$ 446 mil.

Num longo discurso, Felipe Andreoli e Rapha Brites anunciaram que o casal Radamés e Carol era o campeão da edição.

O casal Adriana e Dhomini conquistou o segundo lugar, com 41,84% dos votos, e levou para casa um carro zero quilômetro. Já Rayanne e Victor ficaram em terceiro lugar, registrando 3,92% dos votos, e ganharam o prêmio de R$ 50 mil.





Trajetória de Carol e Radamés

Caroline Bártholo Furlan é faixa-preta de judô e árbitra, nascida na cidade de Santos. Ela conheceu Radamés em 2017, em Varginha. Os dois vivem em Brasília com seus três filhos.

Radamés, por sua vez, está sob os holofotes desde 2005, quando ingressou no Fluminense. Desde então, passou por Juventude, Náutico, Al-Jazira Club, Paysandu e finalizou a carreira no Brasiliense, onde permaneceu até 2023. No mesmo ano, aceitou participar do elenco de A Fazenda 15, onde foi o 11.º eliminado.

Carol e Radamés se destacaram como um dos casais mais competitivos da temporada. Carol venceu seis das dez provas individuais femininas desta edição, enquanto Radamés conquistou quatro vitórias entre os homens.

Na Prova dos Casais, mostraram muita agilidade e conquistaram o melhor tempo duas vezes. Além das boas disputas, a dupla também teve grandes rivalidades, brigando com outros casais como Bill e Daianne, Dia e Gui, Nat e Eike, Ana e Antony, e Adriana e Dhomini.