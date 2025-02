Reprodução Globo Globo corta fala gordofóbica de 'História de Amor'

Escrita pelo novelista Manoel Carlos, "História de Amor" retornou às telinhas da Globo na última segunda-feira (10), em uma edição especial exibida no "Vale a Pena Ver de Novo". Um diálogo com fala gordofóbica foi cortado no primeiro capítulo reprisado pela líder em audiência.







A cena é protagonizada por Carlos Alberto (José Mayer) com uma figurante. "Eu assisti à sua palestra ontem. Olha, eu já li todos os seus livros, seu o seu método... Sou sua fã", começa ela, que depois usa uma expressão pejorativa para se referir a si mesma.





"Sou aquela gorda de padaria. Aquela que entra na padaria, vê um docinho, vê um pãozinho, e já engordou. Estou pesando 90 quilos, mas eu passo uma fome. Te juro", diz a figurante em outro momento da cena. O diálogo, contudo, foi excluído da edição especial exibida na Globo.

Assista ao trecho da cena original:

Cena cortada de #HistoriaDeAmor https://t.co/Fxfeph6r9s



em que uma mulher diz que ela é “gorda de padaria”, que só de ver um doce na padaria engorda #manoelcarlos pic.twitter.com/HAJR2zo0Cv — @geraldopost (@geraldopost) February 11, 2025





Onde estão os capítulos originais?

No Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo, a trama de Manoel Carlos está disponível na íntegra. Escrita originalmente em 1996, "História de Amor" foi reprisada pela primeira vez em 2002. Agora, o folhetim retorna à TV aberta para substituir "Cabocla", de Benedito Ruy Barbosa.