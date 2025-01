Ana Paula expulsa por bater em Renan(BBB 16)

Ana Paula perdeu o controle durante uma festa. A sister bebeu além da conta e começou uma briga com Adélia com direito a bebidas voando na cara uma da outra. Renan, o maior inimigo da mineira dentro da casa, tentou interromper a briga e levou duas tapas no rosto. Por agressão, Ana Paula foi expulsa do BBB 16.