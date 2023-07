Reprodução/ Globo Ana Maria pede punição mais dura após morte de torcedora do Palmeiras

Nesta segunda-feira (10), Ana Mara Braga repercutiu o caso de Gabriela Anelli, jovem que morreu após ser ferida em briga entre torcedores do Palmeiras e Flamego nos arredores do Allianz Parque, no "Mais Você". A apresentadora pediu uma punição mais severa para o autor do crime.



"Tinha que ter uma penalização mais efetiva. Acho que alguém tem que pagar por isso. Imagina a família dessa menina, que tem 23 anos", iniciou a apresentadora, que torce para o Pameiras.

Ana Maria ainda pontuou que a família de Gabriela, que também torcia pelo Pameira e foi ao estádio ver o jogo, deveria ser indenizada. "Quando acontece como esse, que tem uma empresa responsável, o que tem que fazer? Vai para justiça e a justiça determina quanto tempo essa pessoa seria produtiva na sua carreira profissional, porque ela está na flor da idade. Faz-se uma conta - não que isso resolva e tire a dor da família - do que essa moça renderia para a família e a empresa responsável por isso tem que pagar para a família. Acho que é justo", indicou Ana Maria.



O programa Mais Você, da Ana Maria Braga mostrou essa imagem, onde um torcedor do Flamengo claramente joga uma garrafa de vidro em direção a torcida do Palmeiras.



Não sei, se foi esse o exato momento em que a Gabi foi atingida, mas é inadmissível uma coisa dessa!!! pic.twitter.com/DlU81j2gVG — Andrey Michael ⓟ (@AndreyMichael) July 10, 2023

Depois, a apresentadora disse que as empresas dos times de futebol devem levas essas casos mais a sério e complementou: "Tem que ter uma punição mais séria, para que a gente se sinta seguro para ir a uma partida de futebol porque a gente fica com medo".



