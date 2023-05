A Grande Conquista: Carelli aprova absurdos na busca de entretenimento

Dormir na área externa

Após um "BBB 23" morno, Rodrigo Carelli decidiu promover uma dinâmica complexa no novo reality. Ao proporcionar poucas camas para os 70 participantes iniciais do programa, o diretor já garantiu reclamações de frio dos moradores que dormiram no chão ou sem recursos para se esquentar. Porém, isso não o impediu de piorar ainda mais a situação dos confinados. O profissional abriu uma votação para o público ajudar a decidir quem deveria passar uma noite na área externa do confinamento. O grupo selecionado ganhou apenas barracas para enfrentar o frio de Itapecerica da Serra.