Tony Ramos

O intérprete de Antônio La Selva em "Terra e Paixão" estava afastado das novelas da emissora desde 2018, quando atuou em "O Sétimo Guardião". Trabalhando na empresa desde 1977, o ator realizou outros trabalhos com a Globo neste intervalo, como uma participação especial na novela "Verão 90" (2019) e nas séries "Sob Pressão" (2022) e "Encantado's" (2022). Em 2021, ainda trabalhou no cinema no filme "45 do Segundo Tempo", ao lado de Ary França e Cássio Gabus Mendes.