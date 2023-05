Erros afastam público

Desde o início, "Travessia" apresentou furos no roteiro e histórias sem sentido e sem graça. Nem a trama principal de Brisa (Lucy Alves), que começou como vítima de deepfake e depois teve a história voltada para a guarda do filho Tonho (Vicent Alvite), agradou ao público. Assim, a novela das nove foi muito criticada pelos telespectadores. Ela chegou ao final nesta sexta-feira (5) sem o engajamento do público e com baixa audiência.