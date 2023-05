Reprodução / Instagram 04.05.2023 Alexandre Nero e Giovanna Antonelli fazem homenagem ao casal Steloisa

O ator Alexandre Nero, que interpreta Stenio em Travessia, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (04) um registro descontraído com a colega de elenco Giovanna Antonelli, que dá vida à delegada Helô na novela.

Na foto, os dois aparecem usando camisetas personalizadas, sendo que uma delas trazia a mensagem "camiseta da união. Steloisa brigou tem que usar", em alusão aos desentendimentos do casal na ficção. O registro foi repostado pelo ator, acompanhado de uma mensagem de 2014.





“Um beijo para esse grupo que se denomina Steloisa (um tipo blackblock das redes sociais). Obrigada pelo carinho e psicopatia", dizia a mensagem republicada.

Vale lembrar que Heloísa e Stenio surgiram em Salve Jorge (2012), também de autoria de Gloria Perez. Os fãs torcem por uma reconciliação na novela Travessia, que chega ao fim nesta sexta-feira (05).





