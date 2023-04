Críticas da Web

Os telespectadores perceberam as semelhanças das tramas e criticaram a TV Globo na web. "Ontem resolvi assistir a Globo e as 3 novelas vieram com o mesmo tema: pai ou mãe questionando quem é seu filho. Que criatividade hein?!", disse um internauta. "A Globo já foi muito cuidadosa com os plots. Às 18h, Marê investigando o sumiço do seu filho. Às 19h, Jenifer sendo insuportável querendo saber quem é o seu pai. Às 21h, Brisa nessa incógnita sobre a maternidade com Tonho. Resumindo, um porre", escreveu outro no Twitter.