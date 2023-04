Carrossel

Cirilo marcou parte da infância e adolescência do ator, que integrou a novela em 2012 e 2013. Jean também participou do spin-off da produção, "Patrulha Salvadora", em 2014 e 2015, além de estrelar filmes da franquia até 2016. O sucesso do jovem no papel também ganhou maior repercussão na época por ele cantar e estrelar o clipe de "Peraí", que ainda viraliza nas redes sociais.