Kate

A personagem de Clara Moneke estreou na trama como amiga de Jenifer (Bella Campos) e foi ganhando maior destaque ao longo dos capítulos. No terceiro mês de exibição da novela, Kate cativa o público pelo carisma e bom humor em diferentes cenas, sejam as mais leves ou outras que abordam temas mais sérios - do envolvimento com Theo (Emílio Dantas) e Hugo (MC Cabelinho) aos atritos com a mãe, Bruna (Carla Cristina Cardoso).