'Está no ar a MTV Brasil'

Astrid é considerada a primeira VJ da história da MTV e começou a trabalhar na emissora na estreia do canal no Brasil, em 1990. "Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que estou aqui para anunciar para vocês que está no ar a MTV Brasil!", afirmou a apresentadora quando a MTV Brasil entrou no ar pela primeira vez.