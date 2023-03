Missionário e cantor: veja como estão os paquitos da Xuxa atualmente

Alexandre Canhoni

Conhecido como Xande Xiquito, o vocalista do grupo gravou dois CDs após deixar o cargo de paquito, “Vem dançar” e "Sempre te amarei". Também participou de uma peça com Ana Paula Arósio antes de se afastar dos holofotes no fim dos anos 1990, quando se tornou evangélico e passou a se dedicar à vida religiosa. Desde então, vive como missionário e atua na África, atualmente, onde adotou 19 filhos com a esposa, Giovanna Canhoni. Ainda usa as redes sociais para compartilhar o trabalho como cantor gospel.