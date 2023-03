Carreira

Diogo teve o primeiro papel na Globo na novela "Duas Caras" (2008). O ator já passou pela RecordTV em projetos como "Promessas de Amor" (2009) e na novela bíblica "Jezabel" (2019). Trabalhou no streaming com a série "Brasil Imperial" (2020), do Prime Video, e no filme "A Frente Fria que a Chuva Traz" (2015), disponível na Netflix.