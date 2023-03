Mariana Ximenes como vilã

Gilda, interpretada por Mariana Ximenes, quer ser a presidente do Grupo Rubião, comandado pelo marido Leonel, papel de Paulo Gorgulho. Ela faz de tudo para ter o que quer e arma um plano contra a enteada, a Marê, a colocando na prisão pela morte do pai, além de separar ela do filho Marcelinho e do amado Orlando.