Clima pesado nos bastidores

Quando foi jurado do quadro, Tiago Leifert criou uma tensão com um dos participantes. Após dar notas baixas, a situação ficou feia, e a pessoa chegou a ignorá-lo nos Estúdios Globo. "Eu encontro com ela na gravação da vinheta de fim de ano e ela sai de perto", disse ele. As pessoas que receberam notas menores que 10 do apresentador foram Nando Rodrigues, Sérgio Malheiros e Rainer Cadete.