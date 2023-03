Filtro fica bravo com jurados por ser eliminado do ‘The Masked Singer’

Dino e Vitória Régia

O primeiro duelo da tarde foi entre Dino e a DJ Vitória Régia. O gigante pré-histórico interpretou uma versão de "Falta Você", do Thiaguinho. Já a plantinha fez um cover de Glória Groove, com o hit "Bonekinha". No final, o publico do "The Masked" curtiu mais a Vitória Régia.