Reprodução/Globo - 10.02.2023 José Loreto comenta carreira no 'Encontro com Patrícia Poeta'





José Loreto comentou os recentes trabalhos na Globo durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" nesta sexta-feira (10). O ator relatou que teve apenas quatro dias de férias entre os papéis em "Pantanal" e "Vai na Fé".

Loreto explicou como já se preparava para viver Lui Lorenzo na atual novela das sete enquanto interpretava Tadeu na última trama das nove da emissora. "Terminamos de gravar ['Pantanal'] em outubro e comecei a gravar o Lui Lorenzo em outubro. Já estava fazendo a aula de dança e tentando ter o corpo rígido do Tadeu, mas já estava todo rebolativo por dentro", contou.





O ator ainda ressaltou como a diferença entre os papéis o auxiliou na preparação: "Se fosse [um personagem] rural de novo, se fosse um cara introspectivo, podia ter uma semelhança. Ainda não saiu do meu corpo totalmente [o Tadeu]".

José Loreto citou como inspiração para Lui Lorenzo nomes como Latino, Luan Santana, Lulu Santos e Sidney Magal. Este último cantor ainda teve uma influência ainda maior no papel, já que ele estava escalado para viver Magal em um filme, mas abandonou o projeto por conta da pandemia e de "Pantanal".

"Me preparei para rodar o filme do Magal, fiz dois anos de preparação [...] Chegou 'Pantanal', avassalador. Não dá para fazer ao mesmo tempo. Aí tive que fazer a novela e virei produtor do filme do Magal, que vai ser lançado esse ano. Tinha metade dessa faculdade de mim. Ajudou [na virada de chave]. Lui é muito Magal, vou usar tudo que me preparei, já estava dançando, cantando", esclareceu.

