Reprodução / Globoplay Cassia Kis em Desalma

Fãs da série "Desalma" produzida pela Globoplay ficaram frustrados nesta terça-feira (07), com a decisão de cancelamento da série. Embora tenha atraído muitos fãs com duas temporadas e muitos mistérios por resolver, a emissora optou por interromper a produção estrelada por Cássia Kis e Cláudia Abreu.

A Globo teria abandonado a produção da terceira temporada de "Desalma", mesmo com todos os roteiros já escritos pela autora Ana Paula Maia. Informa a colunista Patrícia Kogut.





Não houve divulgação do motivo da interrupção da série de sobrenatural, que ainda tinha Maria Ribeiro e Fábio Assunção em seu elenco. No entanto, as pessoas especulam que pode estar relacionada à Cássia Kis, uma das protagonistas.

A atriz esteve envolvida em algumas polêmicas durante os últimos meses. Após participar de atos antidemocráticos e reproduzir comentários homofóbicos em entrevista, Cássia angariou desafetos na emissora global.

