Mais um mascarado teve a sua identidade revelada neste domingo (5)

A voz por trás do Milho de Milhões era de ninguém mais, ninguém menos do que de Marcelo Serrado. O ator voltou ao palco do The Masked Singer Brasil no programa de hoje para apresentar a sua versão de "For Once In My Life", clássico de Stevie Wonder, mas acabou perdendo a batalha para a Capivara.