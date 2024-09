Mayra Dugaich Feid recebe quatro indicações ao Grammy Latino

Feid recebeu quatro indicações ao Grammy Latino, de Melhor Álbum de Música Urbana por Ferxxocalipsis , Melhor Canção Urbana por El Cielo com Sky Rompiendo e Myke Towers e Luna de ‘Ferxxocalipsis’ e Melhor Performance de Reggaeton por Perro Negro com Bad Bunny.

Isso leva Feid a um total impressionante de treze indicações ao Grammy Latino na carreira.

“Obrigado à minha família e aos meus amigos por acreditarem em mim sempre, vocês são o prêmio que ganhei há muitos anos, cada um de vocês sabe porque FERXXOCALIPSIS é tão importante OBRIGADO !!! E parabéns aos indicados” , escreveu no Instagram.

‘Ferxxocalipsis ‘ foi certificado como Platina nos Estados Unidos pelo gênero latino e entrou na parada dos 10 melhores álbuns latinos da Billboard. Feid está atualmente na etapa de shows em estádios na América Latina de sua grande turnê mundial do álbum, FERXXOCALIPSIS , que ele iniciou no mês passado com dois shows esgotados na Cidade do México.

Os shows continuarão até dezembro, quando Feid encerrará com três shows esgotados em estádios em sua cidade natal, Medellín, na Colômbia. A turnê já esgotou shows em Nova York, Los Angeles e Miami.

Além de fazer turnês pelo mundo este ano, Feid continuou a lançar novas músicas, incluindo seu lançamento de verão de Sorry 4 That Much , que estreou em #4 na parada de singles latinos da Billboard, marcando sua entrada solo mais alta até o momento.

Em abril, Feid lançou seu álbum de colaboração ‘ MANIFESTING 20-05 ‘ com a lendária estrela do reggaeton Yandel , onde surpreenderam os fãs em Miami com um show pop-up, e ele também apareceu no TONIGHT SHOW WITH JIMMY FALLON ao lado de Young Miko para apresentar seu single de sucesso offline.

O superstar deu início à Cerimônia de Abertura da Copa América de 2024 com uma apresentação de seu hit Luna no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta. O single foi certificado como platina nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, e também liderou as paradas em vários países, atingindo o #1 na Colômbia, Equador e Chile.

Vale lembrar que o hit de Feid Perro Negro com Bad Bunny chegou ao primeiro lugar em várias paradas internacionais da Billboard, incluindo Colômbia, Equador e Peru, e também entrou no top 20 da parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, bem como em quarto lugar no México. O visualizer da música no YouTube obteve mais de 92 milhões de visualizações.

Feid encerra turnê no México com ingressos esgotados

O cantor Feid , também conhecido como Ferxxo , encerrou sua turnê no México com todos os shows com ingressos esgotados.

Vale destacar que o México é a mais recente testemunha do sucesso de Ferxxo já que o cantor, compositor e produtor teve shows esgotados nas três praças mais importantes do território asteca (Cidade do Mexico, Monterrey e Guadalajara), reunindo mais de 150.000 pessoas.

No repertório, os sucessos como Si Te La Encuentras Por Así, Classy 101, Normal, Bubalu, Ferxxo 100, Friki, Luna, Brickell e Sorry 4 That Much .

A esta lista de sucessos se deve acrescentar uma das canções mais esperadas do verão, Se Me Olvida , uma colaboração entre Feid e Maisak, que mergulha na angústia de perder o amor da sua vida e pensar nela enquanto tenta seguir em frente.

Vale destacar o impacto de Se Me Olvida nas redes sociais, poucas horas depois de sua estreia, já era uma sensação viral no TikTok, acumulando mais de 50 mil criações com o som original, enquanto no Instagram, o simples trailer acumulou mais de 11 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Feid acaba de lançar toda a sua discografia em formato vinil, que certamente se tornará um item de colecionador.