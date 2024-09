Mayra Dugaich Ed Sheeran assiste jogo de futebol no Maracanã

Na última quarta-feira (18), o cantor Ed Sheeran esteve no estádio do Maracanã para assistir ao jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Taça Libertadores.

De acordo com vídeo publicado no perfil do Fluminense no Instagram, o artista ganhou uma camisa do time com seu nome e uma mini taça do torneio, além de ver a vitória do time carioca.

“Cheguei no Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações de coisas para fazer, ver ou comer “, comentou mais cedo na rede social.

Ao testemunhar a torcida tricolor cantar, o astro comentou “ Amazing” .

Vale lembrar que Ed é o headliner desta quinta-feira (19) no Rock in Rio, onde vai se apresentar no Palco Mundo. As outras atrações são Charlie Puth, Joss Stone e Jão .

Vale destacar que o cantor Ed Sheeran anunciou os últimos shows na Europa de sua Mathematics Tour após três anos na estrada. Os shows estão programados para começar em 3 de maio de 2025.

Ed Sheeran canta para fã durante gravação de clipe no Reino Unido

Uma fã no Reino Unido teve uma surpresa super especial enquanto corria, ela ganhou um show exclusivo de Ed Sheeran .

Na última terça-feira (17), foi compartilhada uma filmagem no Instagram onde o cantor pode ser visto flutuando em um canal em um barco enquanto filmava um vídeo quando ele percebe uma corredora sozinha se exercitando ao seu lado.

“ Oi!” Sheeran diz no vídeo antes de acenar para ela e perguntar “algum pedido?”

Conforme ela diminui o ritmo para acompanhar o barco, ela pode ser ouvida dizendo: “Você consegue cantar ‘Tenerife Sea’?” , levando Sheeran a começar imediatamente a cantarolar a música de sucesso enquanto dedilha seu violão. Ela então pega seu telefone para registrar o momento especial.

De acordo com a People, depois de terminar a música, Ed Sheeran acena alegremente e diz “ Tenha um bom resto de sua corrida” enquanto a ouvinte continua seu caminho.

O artista compartilhou a filmagem nas redes sociais junto com a legenda “E stava filmando um vídeo no canal hoje, toquei um pedido. Se alguém a conhece, me avise para que possamos ter o vídeo POV dele para as risadas.”

Dez minutos após a postagem de Sheeran, a corredora, identificada por meio de seu perfil do Instagram como Nikki Atkins, compartilhou a filmagem de sua perspectiva da interação em seus stories.

“@teddysphotos Isso foi tão inesperado e tão lindo. Obrigada, obrigada” , escreveu. “É por isso que corremos, meninas” , finalizou.

Confira: